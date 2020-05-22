ASKERE GİDECEK OLANLAR SORGULAMAYI NASIL YAPACAKLAR?

Bilindiği üzere vatandaşlıkla ilgili olan her türlü bilgiler e-devlet üzerinden yapılıyor. Açıklanan duyuruya göre asker adayları 2020 askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Sisteme giriş yapabilmeleri için e-devlet şifrelerinin olması gerekiyor. Şifresi olan adaylar TC kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak teslim olacakları yer ve birliklerini tarihleriyle birlikte öğrenebilecekler. Ancak e-devlet üzerinden bilgi edinmek istemeyenlerin yapması gereken şey o tarihten sonra kendilerine en yakın olan askerlik şubelerinden gerekli olan bilgileri alabilecekler.

Askerlik zamanı gelmesine karşın henüz birliklerine teslim olmamış adaylar bakaya olarak adlandırılırken, eğitim nedeniyle tecilli durumda olanlar ise askerlik hakkından muaf olabiliyorlar.

CELP NE DEMEK?

Celp kelime anlamı olarak, "çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma" anlamına geliyor.