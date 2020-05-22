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    • 22.05.2020 14:43
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    Son dakika: 'ndan " trafik tedbirleri" genelgesi! 81 ile gönderildi

    Son dakika haberleri... , 81 il valiliğine " trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, bayram süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak.

    Bakanlıktan Ramazan Bayramı trafik tedbirleri genelgesi

    Son dakika haberleri... , 81 il valiliğine " trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, bayram süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak.

    Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 22-27 Mayıs'ta jandarma ve emniyetten toplam 111 bin 384 personel görev yapacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi! 81 ile gönderildi
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