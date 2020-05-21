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    Altun'dan 'deki cami provokasyonuna : Aziz vatanımızın semalarından bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecek

    İletişim Başkanı , 'deki cami provokasyonuna gösterdi. Altun, "Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, î’nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecektir." dedi.

    Altun'dan İzmir'deki provokasyona sert tepki

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'deki cami provokasyonuna sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Altun, "Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedî'nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecektir." dedi.

    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı


    İzmir'de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır.

    Ahlaka ve vicdana sığmayan bu edepsizliğin kimi çevrelerce sevinçle karşılanıp bir gurur payesi gibi sosyal medyada paylaşılması,bu zihniyeti açık etmektedir. Milletimizin değerlerini hazmedemeyenler her fırsatta kutsallarımıza saldırarak varlığını hissettirme çabasındadırlar.


    "BU ULVİ SES HİÇBİR ZAMAN DİNMEYECEK"
    Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedî'nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecektir.

    Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir.
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