Sağlık Bakanlığı Corona tablosu! 22 Mayıs 2020 Türkiye Corona vaka, ölü, iyileşen kişi sayısı kaç?

22 Mayıs Sağlık Bakanlığı Corona tablosu açıklandı mı? Türkiye Corona vaka, ölü, iyileşen kişi sayısı kaç oldu? Türkiye'nin Corona virüse karşı mücadelesi devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün yeni rakamları açıklıyor. Her geçen gün umut verici rakamlar gelmeye devam ediyor. Peki, 22 Mayıs Sağlık Bakanlığı Corona tablosu nasıl? Türkiye Corona vaka, ölü, iyileşen kişi sayısı kaç? Yanıtı haberimizde!
SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU! 22 MAYIS CUMA
Bugünün verileri henüz açıklanmadı. Veriler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
21 MAYIS KORONA TABLOSU
Türkiye'deki güncel corona virüsü verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Yayımlanan yeni tabloya göre 33 bin 633 test yapıldı.
Yapılan testlerde 961 yeni vaka tespit edilirken, 27 kişi ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 153 bin 548'e, toplam vefat sayısı ise 4 bin 249'a yükseldi.
20 MAYIS KORONA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Verilerin açıklandığı an itibarıyla son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadesini kullandı.
DÜNYADA SON DURUM
Salgından en fazla etkilenen ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 600 bine ulaşırken, can kaybı 95 bin 781 oldu. Ülkede bugüne kadar 371 bin 795 kişi ise sağlığına kavuştu.
İngiltere'de ise vaka sayısı 250 bin 908'e çıktı, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 42 olarak açıklandı.
İngiliz hükümeti, ilaç firması Roche ile antikor testi temini konusunda anlaştığını duyururken, ülkede 20 dakikada sonuç verecek Kovid-19 testleri denenmeye başladı.
İtalya'daki can kaybı 32 bin 486'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 228 bin 6'ya, iyileşen sayısı da 134 bin 560'a yükseldi.
Başbakan Giuseppe Conte, salgına dair önlemleri gevşettikleri bu dönemin ekonomide "motoru yeniden çalıştırma zamanı" olduğunu ve aşı bulununcaya kadar bekleyemeyeceklerini söyledi.
Fransa'daki vaka sayısı 181 bin 826'ya ulaşırken, can kaybı 28 bin 215, iyileşen sayısı 63 bin 858 olarak açıklandı.
Brezilya'da can kaybı 19 bin 148'e, vaka sayısı ise 296 bin 33'e ulaştı. Güney Amerika'da salgının merkez üssü haline gelen ülkede 116 bin 683 kişi iyileşti.
Rusya'daki vaka sayısı 317 bin 554'e, ölü sayısı 3 bin 99'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 92 bin 681 olarak kaydedildi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yalnızca 2 yeni vaka saptandı, ülkede yıllık meclis toplantıları başladı.