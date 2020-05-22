



FARKLI GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLECEK

İlk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan ve yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor.

Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki aracın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek araç, kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek. Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak. Aracın ilk kullanıcısının İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olması öngörülüyor.