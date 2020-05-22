Başakşehir'deki açılışı Başkan Erdoğan yaptı. Japon Başbakan Abe de videokonferansla katıldı. Erdoğan, hastanenin önemini vurguladı:
Sağlık sistemlerinin çöktüğü dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiledi. İstanbul uluslararası sağlık merkezi durumuna geldi.
KALBİM TÜRK HALKI İLE BERABER
Şinzo Abe de dünyadaki salgına dikkati çekti.
Geliştirdikleri bir Corona ilacını Türkiye'ye yollayacaklarını söyledi.
GÜNDE 35 BİNHASTAYA BAKILACAK
2 BİN 682 YATAK
8 AYRI HASTANE
10 BİN PERSONEL
90 AMELİYATHANE
426 YOĞUN BAKIM YATAĞI
28 DOĞUMHANE
16 YANIK ÜNİTESİ
ZİRVEYE ADIM ADIM
Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin işbirliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği sakura ağacı ile donattık.
Sadece estetik değil, teknolojik altyapısı ve diğer özellikleri ile İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık. Rönesans ve Sojitz'in bu muhteşem eseri inşa etmeleri Türk- Japon işbirliğinin de aynı zamanda dayanışmasının bir ifadesidir.
Biz şu ana kadar 80'i aşkın ülkeye her türlü bu noktada ürünlerimizi gönderdik ve hala da göndermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü bu bizim insani, vicdani bir görevimizdir ve bunu yapmakla da iftihar ediyoruz.
SALGIN insanlık olarak son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur.
Sayın Başbakan'ın ifade ettiği aşı ve ilaç noktasında adil paylaşımı ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsam içerisinde söylemesi gerçekten bizim Sayın Abe'ye bir şükran burcumuzun olduğunun ifadesidir.
İSTANBUL HALKINA SAĞLIK GETİRSİN
Japonya Başbakanı Şinzo Abe: Ne kadar uzakta da olsam benim kalbim Sayın Erdoğan ve sevgili Türk halkıyla birliktedir. Sağlık, enerji ve diriliği andıran çam ağacıyla Japonya'nın sembolü olan sakura, yani kiraz çiçeğini isminde bulunduran bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.
Erdoğan: Japonya ile Marmaray ve Osmangazi Köprüsü gibi çok önemli altyapı projelerine beraber imza attık.
HASTANENİN ÖZELLİKLERİ
789 bin metrekare arsa alanı üzerine kuruldu.
1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanı var.
456'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yataklı
725 poliklinik odası ve 90 ameliyathanesi var.
Toplam 107 branşta hizmet verecek.
Günlük hasta kapasitesi 35 bin.
8 bin 134 araçlık otopark
3 helikopter pisti.