



Sadece estetik değil, teknolojik altyapısı ve diğer özellikleri ile İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık. Rönesans ve Sojitz'in bu muhteşem eseri inşa etmeleri Türk- Japon işbirliğinin de aynı zamanda dayanışmasının bir ifadesidir.

Biz şu ana kadar 80'i aşkın ülkeye her türlü bu noktada ürünlerimizi gönderdik ve hala da göndermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü bu bizim insani, vicdani bir görevimizdir ve bunu yapmakla da iftihar ediyoruz.



SALGIN insanlık olarak son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur.

Sayın Başbakan'ın ifade ettiği aşı ve ilaç noktasında adil paylaşımı ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsam içerisinde söylemesi gerçekten bizim Sayın Abe'ye bir şükran burcumuzun olduğunun ifadesidir.