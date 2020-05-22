400 torunu olan Eşe Nine Corona’yı yendi





Maria Branyas



CORONAVIRÜS teşhisi konulan yaşlı kadın, hemen tedaviye alındı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere 2 haftalık tedavinin sonunda da hastalığı yenmeyi başardı. Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki Coronavirüs'ü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.