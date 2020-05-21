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    • 21.05.2020 21:19
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Başbakanı Kazımi ve Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

    Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel konular, terörle ortak mücadele ve Irak'ın yeniden imarı konularının tüm boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.

    Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla, Türkiye'nin Irak'a yönelik desteğini vurguladıklarını aktardı.

    Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile yaptığı görüşmede ise Filistin konusu gündeme geldi.


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