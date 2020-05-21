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    • 21.05.2020 22:10
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ve paylaşımı: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır

    Son dakika haberine göre, Başkan sosyal medya hesapları üzerinden bugün açılış gerçekleştirilen ve ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.



    Başkan sosyal medya hesapları üzerinden bugün açılış gerçekleştirilen ve ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.



    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, ""Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.

    Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.


    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır
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