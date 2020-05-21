"Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.



Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır. pic.twitter.com/3tHnbSS0yC