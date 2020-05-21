Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Özetle şu ifadeleri kullandı:
ERKEN umut, tedbirleri önemsiz kılmasın. Maske takmaya devam edin.
TEDBİRLERE uyarsak bayramdan sonrası günler daha özgür olacak.
HAYAT Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak.
HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.
UYGULAMA ile bireyler risk taşımadığını veya temaslı olmadığını gösterebilecek.
VİRÜSÜN bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi.
65 yaş üstü büyüklerimize eğer sağlık açısından sorunları yoksa 1 ay kalmak şartıyla kaymakamlıklardan izin alıp memleketlerine gidebilecek.
LGS ve YKS sınavları maskeyle yapılacak.