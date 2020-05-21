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    • 21.05.2020 Gazete
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Öğrenciler LGS ve ’de maske takacak

    Sağlık Bakanı Koca, toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Alınan yeni kararları sıraladı: Seyahat için Hayat Eve Sığar uygulamasından kod alınacak. LGS ve sınavları maskeyle yapılacak. Tedbirlere uyarsak bayramdan sonra özgür olacağız. 65 yaş üstü vatandaşlar en az 1 ay kalmak şartıyla memleketlerine gidebilecek.




    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Özetle şu ifadeleri kullandı:
    ERKEN umut, tedbirleri önemsiz kılmasın. Maske takmaya devam edin.
    TEDBİRLERE uyarsak bayramdan sonrası günler daha özgür olacak.
    HAYAT Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak.
    HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.
    UYGULAMA ile bireyler risk taşımadığını veya temaslı olmadığını gösterebilecek.
    VİRÜSÜN bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi.
    65 yaş üstü büyüklerimize eğer sağlık açısından sorunları yoksa 1 ay kalmak şartıyla kaymakamlıklardan izin alıp memleketlerine gidebilecek.
    LGS ve sınavları maskeyle yapılacak.

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