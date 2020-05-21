



Rusya'daki son durumu anlattı. Şu ifadeleri kullandı: 5,5 milyondan fazla test yapıldı. Vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu söyleniyor. Rusya'daki ölümlerin istatistiklerden yüzde 70 daha fazla olabileceği tartışılıyor. Turizmle paranın dışarı gitmemesi için uğraşacaklar. Ağustos gibi hareket başlar gibime geliyor. Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye olacak. Geç açılırsa Rusya'da sezon daha da uzayacak. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'na göre iç hatlarda haziranda, dış hatlarda temmuzda uçuşların başlaması bekleniyor. Ama bu sadece bir beklenti.