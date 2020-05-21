Rusya'da vaka sayısı 300 bine dayandı. Ölü sayısının da her geçen gün arttığı ülkede, birçok tedbir alındı. Rus gazeteci Maria Gladkikth ise önceki gün ülkemizdeki özel bir televizyon kanalına bağlandı.
Rusya'daki son durumu anlattı. Şu ifadeleri kullandı: 5,5 milyondan fazla test yapıldı. Vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu söyleniyor. Rusya'daki ölümlerin istatistiklerden yüzde 70 daha fazla olabileceği tartışılıyor. Turizmle paranın dışarı gitmemesi için uğraşacaklar. Ağustos gibi hareket başlar gibime geliyor. Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye olacak. Geç açılırsa Rusya'da sezon daha da uzayacak. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'na göre iç hatlarda haziranda, dış hatlarda temmuzda uçuşların başlaması bekleniyor. Ama bu sadece bir beklenti.
Rus anne ve Türk babanın kızı olan Maria, her fırsatta Türkiye'ye geliyor. Renkli karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
TATİLDE TÜRKİYE'DEYİZ
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, önceki gün İngiliz ve Fransız mevkidaşları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile video konferans yaptı. Görüşmenin ardından basına konuşan Maas, Türkiye'nin salgın mücadelesine övgüler yağdırdı. Maas, "Umarız Türkiye, yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir. Bu konuda Türkiye ile görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.