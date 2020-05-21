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    • 21.05.2020 10:13
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    'ndan Davutoğlu ve Babacan'a milletvekili i sözü! Korsan siyasete "demokrasi" kılıfı!

    yandaşı Tele 1'in canlı yayınına konuk olan , tepki çeken korsan siyaset çıkışını tekrarladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan'ın partisine milletvekili verebileceklerini söyledi.

    Korsan siyasete demokrasi kılıfı!

    Genel Başkanı , CHp yandaşı haberleriyle bilinen Tele 1 canlı yayınına konuk oldu.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, son günlerde tartışılan milletvekili lerine de değindi.

    Kemal Kılıçdaroğlu; korsan siyaset çıkışını tekrarlayarak Ahmet Davutoğlu ve 'ın partilerine ne yeşil ışık yaktı.

    KORSAN SİYASETE DEMOKRASİ KILIFI!
    Milletin iradesini hiçe sayarak korsan siyaset peşinde koşan CHP lideri, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben Gelecek Partisinin Genel Başkanıyla da Deva Partisinin Genel Başkanıyla da bu konuları hiç konuşmadım. Sadece sorular üzerine yanıt verdim. Eğer demokrasiye karşı böyle bir kumpas kurulursa bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Bu aynı şekilde İYİ Parti'nin de Saadet Partisinin de Demokrat Partinin de görevidir."

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