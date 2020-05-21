CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHp yandaşı haberleriyle bilinen Tele 1 canlı yayınına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, son günlerde tartışılan milletvekili transferlerine de değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu; korsan siyaset çıkışını tekrarlayarak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerine milletvekili transferine yeşil ışık yaktı.





KORSAN SİYASETE DEMOKRASİ KILIFI!

Milletin iradesini hiçe sayarak korsan siyaset peşinde koşan CHP lideri, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben Gelecek Partisinin Genel Başkanıyla da Deva Partisinin Genel Başkanıyla da bu konuları hiç konuşmadım. Sadece sorular üzerine yanıt verdim. Eğer demokrasiye karşı böyle bir kumpas kurulursa bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Bu aynı şekilde İYİ Parti'nin de Saadet Partisinin de Demokrat Partinin de görevidir."