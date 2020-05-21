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    • 21.05.2020 09:53
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    14 kilogram yu yolcu koltuklarına gizlemişler!

    Van'da ekipleri, Merkezi önündeki uygulama noktasında bir şüpheli aracı durdurdu. Narkotik köpeğinin kullanıldığı aramada otomobilin yolcu koltuğuna gizlenmiş 14 kilo 60 gram ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü C.Y. gözaltına alındı.

    Yolcu koltuğunda 14 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı!
    Van'da 14 kilogram ele geçirildi

    VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 14 kilo 60 gram sentetik ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

    ekipleri, Merkezi önündeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

    Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yolcu koltuklarının arasına gizlenmiş çuvalda 28 paket halinde 14 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

    Gözaltına alınan sürücü C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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