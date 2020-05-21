Twitter hesabından Türkiye aleyhinde mesajlar paylaşarak kinini kusmaya devam eden firari Can Dündar, son olarak hem Türkiye'ye hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hem de İslam'a olan düşmanlığını gözler önüne serdi.





Başkan Erdoğan'ın, TRT'deki Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılıp yarışmacıları tebrik ettiği ânın görselini paylaşan Dündar, yanına Arapça "Allah" yazılı fotoğraf koyarak, "Gidişat" yorumunu yaptı.



TWİTTER'DAN TEPKİ YAĞDI

Dündar'ın İslam hazımsızlığı Twitter'da tepkiye neden oldu. Firari hainin "gidişat" paylaşımına yorum yapan vatandaşlar, "Gidişat tam da istediğimiz gibi" dedi.