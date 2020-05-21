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    • 21.05.2020 10:30
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    Firari hain , Başkan Erdoğan'ın Kur'an-ı okuma programına katılmasını hazmedemedi

    İslam düşmanı firari hain , Başkan 'ın 'deki Kur'an-ı okuma yarışmasına katıldığı görseli kullanarak hazımsızlığını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. Dündar'ın İslam'a nefret kusan paylaşımına Twitter'dan tepki yağdı.

    Can Dündar'ın Kur'an hazımsızlığı

    Twitter hesabından aleyhinde mesajlar paylaşarak kinini kusmaya devam eden firari , son olarak hem Türkiye'ye hem Başkan 'a hem de İslam'a olan düşmanlığını gözler önüne serdi.

    Başkan Erdoğan'ın, 'deki Kur'an-ı 'i güzel okuma yarışmasına katılıp yarışmacıları tebrik ettiği ânın görselini paylaşan Dündar, yanına Arapça "Allah" yazılı fotoğraf koyarak, "Gidişat" yorumunu yaptı.

    TWİTTER'DAN TEPKİ YAĞDI
    Dündar'ın İslam hazımsızlığı Twitter'da tepkiye neden oldu. Firari hainin "gidişat" paylaşımına yorum yapan vatandaşlar, "Gidişat tam da istediğimiz gibi" dedi.

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