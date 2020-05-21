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    • 21.05.2020 14:52
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    'da hırsızları suçüstü yakalandı! Cımbızla para çektiler!

    'da Birinci binası karşısındaki 'leri bozarak cımbızla para çeken E.I, R.I. ve G.Ç isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları yöntemle ları toplam 400 bin lira zarara uğrattığı ifade edildi. Birçok ikamette gerçekleşen olaylarının faili oldukları öğrenilen şahısların kullandıkları araçta yapılan aramalarda çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi.

    Cımbızlı soygun! Bankaları 400 bin lira zarara uğrattılar!

    Başkentte, bozdukları 'lerden cımbızla para çeken hırsızlar, suçüstü yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ATM cihazlarına müdahale edilerek yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

    ATM cihazları ile civardaki güvenlik ve MOBESE kameralarını saniye saniye tarayarak şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, E.I, R.I. ve G.Ç'yi Ulus'ta bulunan Birinci binası karşısındaki ATM'nin düzeneğini bozarak paraları cımbız kullanarak almaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

    Şüphelilerin kullandıkları yöntemle ları toplam 400 bin lira zarara uğrattığı ifade edildi.

    Birçok ikamette gerçekleşen hırsızlık olaylarının failleri oldukları da tespit edilen şüphelilerin üzerilerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi.

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