2000/2 celbinde silahaltına alınıp askerlik görevlerini yerine getirecek olan binlerce genç askerlik yerleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl kasım ayında vatani görevini yerine getirmek için silahaltına alınan binlerce genç ve aileleri terhis işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. İşte merak edilen detaylar...

2000/2 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

53 bin kişi 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak. Buna göre, askerlik yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.