Başkan Erdoğan: Adaleti canınız pahasına koruyun

Başkan Tayyip Erdoğan, dün 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Törende görev yerleri belli olacak 1379 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı. Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
UNUTMAYINIZ, hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bile birer zulüm aracına dönüşebilir.
İNSANLARIN adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur ve emniyet iklimi korunabilir ne de devlet düzeni sağlanabilir.
BUNUN için sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermememizi istiyorum.
HAKİM ve cumhuriyet savcısı olarak size düşen görev, şahsınıza emanet edilen adalet kulesini, sessiz sedasız bir şekilde, tıpkı merhum şehit Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi gerektiğinde hayatınız pahasına korumanızdır.
GÖREVİNİZİ hakkıyla yerine getirdiğinizde sadece iyi bir hakim, iyi bir savcı olarak anılacaksınız.
GÜVENLİK ZİRVESİ YAPILDI
BAŞKAN Erdoğan'ın liderliğinde Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yüz yüze yapılan toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.