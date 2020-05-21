Başkan Erdoğan: Adaleti canınız pahasına koruyun

Tayyip Erdoğan, dün'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Törende görev yerleri belli olacakataması yapıldı., konuşmasında şu ifadeleri kullandı:hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bile birer zulüm aracına dönüşebilir.adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur ve emniyet iklimi korunabilir ne de devlet düzeni sağlanabilir.için sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermememizi istiyorum.ve cumhuriyet savcısı olarak size düşen görev, şahsınıza emanet edilen adalet kulesini, sessiz sedasız bir şekilde, tıpkı merhum şehithakkıyla yerine getirdiğinizde sadece iyi bir hakim, iyi bir savcı olarak anılacaksınız.BAŞKAN Erdoğan'ın liderliğinde Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yüz yüze yapılan toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.