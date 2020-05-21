Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde B.D. (50), tartıştığı oğlu B.D.'yi (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. B.D. ile oğlu B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., oğlunu av tüfeğiyle vurdu. B.D., olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, babayı gözaltına aldı. Ölen gencin cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna konuldu