Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde B.D. (50), tartıştığı oğlu B.D.'yi (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. B.D. ile oğlu B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., oğlunu av tüfeğiyle vurdu. B.D., olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, babayı gözaltına aldı. Ölen gencin cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna konuldu
Edirne'de bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde B.D. (50), tartıştığı oğlu B.D.'yi (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlunu öldüren cani baba, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ölen gencin cansız bedeni incelemelerin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde B.D. (50), tartıştığı oğlu B.D.'yi (25) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.