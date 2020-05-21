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    • 21.05.2020 23:26
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

    Son dakika haberine göre, Başkan hesapları üzerinden 'ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

    Başkan Erdoğan 156. yılında paylaştı!
    Başkan hesapları üzerinden 'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.





    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.


    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü paylaşımı
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