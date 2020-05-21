Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden Çerkes Sürgünü'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/FmQWWXGE0n— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.