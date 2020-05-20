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    • 20.05.2020 16:22
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    'ta kaçak çalışan işçi yaralandı! Hayati tehlikesi devam ediyor

    'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen kaçak çalışan Hasan A. (44), iş sı geçirerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hasan A., ambulansla 'ne kaldırıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen iş kazası hakkında soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan Hasan A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

    Kaçak maden ocağında çalışan işçi yaralandı

    'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, kaçak çalışan Hasan A. (44) iş sında yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Hasan A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.
    Olay, öğle saatlerinde beldeye bağlı Ayiçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ruhsatsız işletilen, kaçak maden ocağında çalışan işçi Hasan A., henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen iş kazasında yaralandı. Hasan A.'nın yaralandığını gören arkadaşları, 112 Acil ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hasan A., ambulansla 'ne kaldırıldı. Hasan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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