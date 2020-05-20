Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, kaçak maden ocağında çalışan Hasan A. (44) iş kazasında yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Hasan A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, öğle saatlerinde beldeye bağlı Ayiçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ruhsatsız işletilen, kaçak maden ocağında çalışan işçi Hasan A., henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen iş kazasında yaralandı. Hasan A.'nın yaralandığını gören arkadaşları, 112 Acil ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hasan A., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.