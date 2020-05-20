20 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba günleri yapılan Şans Topu'nda bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bu kapsamda bayilerden loto oynayanlar 20 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları...

20 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 - 9 - 14 - 20 - 27 ve +4