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    • 20.05.2020 23:44
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve Sakura Şehir Hastanesinin yarın saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.


    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve Sakura Şehir Hastanesinin yarın saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin tüm etaplarının, ile Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.


    Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, "Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor
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