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    • 20.05.2020 22:17
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    paylaştı: 'den 'maske tak' şarkısı

    , müzik grubu 'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin 'maske tak' şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.

    MFÖ'den 'maske' tak şarkısı

    , müzik grubu 'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin söylediği 'maske tak' şarkısını paylaştı.

    Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri , ve 'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Koca, şunları kaydetti:

    "Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..."

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: MFÖ'den 'maske tak' şarkısı
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