Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin söylediği 'maske tak' şarkısını paylaştı.

Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşan Koca, şunları kaydetti:

MAZHAR FUAT ÖZKAN, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin. pic.twitter.com/Y1bPbcrVHe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020

"Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..."