Sayısal Loto çekilişleri bu akşam saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Bilindiği üzere geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 873 bin 859 lira 27 kuruşluk ikramiye devretmişti. Bugün kazanan numaraların ilan edilmesinin ardından 20 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte 20 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
20 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2 - 12 - 15 - 16 - 30 - 33
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
CUMARTESİ GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto oyununun 1323. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 873 bin 859 lira 27 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 7 bin 918 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 527 kişi 98 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 284 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.