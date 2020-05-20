Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.05.2020 18:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 18:33
    ABONE OL

    Lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

    'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki lise öğrencisi , yatağında ölü bulundu. Kemal Can Varol'un yatağında hareketsiz yattığını gören babası Ercan ile annesi , durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yasemin Varol, oğlunun sabah saatlerinde koridordaki eşya dolabını çektiği sırada gögüs sından şikayetçi olduğunu, daha sonra dinlenmek için odasına geçtiğini ifade etti. Sağlık ekipleri Kemal Can'ın kalp krizi geçirmiş olabileceğini belirledi. Varol'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu morguna götürüldü.

    22 yaşındaki Kemal Can'ın sır ölümü!

    'da, ailesiyle yaşayan, öğrencisi Varol (22), yatağında ölü bulundu. Varol'un sabah saatlerinde evde bulunan dolabı başka bir yere çekerken göğsünde oluştuğu ve bunu annesine söylediği öğrenildi.

    EŞYA DOLABINI ÇEKTİĞİ SIRADA ĞÖĞÜS AĞRISI BAŞLAMIŞ
    Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve açık lise okuyan Kemal Can Varol'un yatağında hareketsiz yattığını gören babası Ercan ile annesi , durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Varol'un cesedinde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlamazken, kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi. Yasemin Varol, oğlunun sabah saatlerinde koridorda bulunan bir eşya dolabını çektiği sırada gögüs ağrısından şikayetçi olduğunu, daha sonra dinlenmek için odasına geçtiğini ifade etti. Varol, "Oğlumu hareketsiz bulunca kalp masajı ve suni teneffüs bile yaptım ama faydası olmadı" dedi.
    Varol'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu morguna götürüldü.

    Haberler Güncel Lise öğrencisi Kemal Can yatağında ölü bulundu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri