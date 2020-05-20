Başkan Erdoğan, gençlerin bayramını video konferans yöntemiyle kutladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle gençlerle buluşup şu mesajları yolladı:
19 Mayıs, milletimizin kurtuluşunun müjdesi olmuştur. Böyle bir günün gençliğimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır.
GENÇLERİMİZİ büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz.
BU yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız.
BURS ve kredi ödemelerini bugün (dün) başlattık.
ENÇLERİMİZDEN sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum.
CORONAVİRÜS salgınında rehavete düşersek çok daha büyük sıkıntılara düşebiliriz. Maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala riayet edeceğiz.
BU ülkenin salgınla mücadelesinde siz gençlere güveniyorum.
ILISU BARAJI AÇILDI
Başkan Erdoğan, Ilısu Barajı'nın açılışına video konferans ile katıldı. Şu mesajları yolladı: "Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik ve huzur rüzgarı bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecek."
Erdoğan, milli sporcularla sohbet etti.