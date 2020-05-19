Yazlığa gitmek için izin alınır mı? Seyahat izin belgesi başvuru şartları!

Seyahat yasağı bazı illerde devam ederken bazılarında ise kaldırıldı. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Yazlığa gitmek için izin alınır mı? Sorusu da gündem konusu oldu. Yazlıklarına gitmek isteyenlere izin belgesi verilecek? Seyahat izin belgesi e-devlet üzerinden nasıl alınır? Seyahat izni için başvurular nasıl yapılır, hangi şartları taşımak gerekir? İşte seyahat izin belgesi hakkında ayrıntılar…
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."
- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER
Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlara göre, 24 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ bu uygulamanın dışında bırakılırken, geri kalan diğer illerde uygulama devam edeceği bildirildi. Bu hafta yapılan Kabine toplantısı kararlarına göre, diğer iller için 15 gün boyunca seyahat yasağı uzatıldı.