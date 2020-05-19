



Pendik, şunları kaydetti:

"Burası tam manası ile şehitler tepesidir. 2 Eylül 2012'de bölücü terör örgütünün hain saldırısı ile bu tepede 8 şehit, karşı tepede ise 2 şehit vermiştik. Toplam 10 şehidimiz vardı. Saldırıda Sami Çiftçi, Burak Erdi Uysal, Ahmet Bozkurt, Erdoğan Sönmez, Ramazan Emre Ala, Süleyman Güleç, Uğur Sağdıç, Serdar Küpeli, Osman Yıldız, Emrah Karataban şehit olmuştu. Yine 3 yıl sonra da 2 şehidimiz donmuştu. Şehit Ali Çakar ve şehit Mehmet Ali Bozkurt. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Biri bebek 4 evladı teröristlerce şehit edilen Ayşe annem, 3 oğlunu, bir kardeşini ve eşini şehit veren Hatice annem ve tüm şehit aileleri ve aziz milletimiz emin olun ki şehitlerimiz boşuna şehit olmadı. Eğer bizler bugün bu şanlı bayrağın altında Beytüşşebap'ta birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyorsak, aziz şehitlerimizin sayesinde. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Bu millet Türk, Kürt, Alevi bir, beraber ve kardeş olarak tek bir millettir. Tek bir bayrak altında, tek bir devlet altında ve tek bir vatan altında bölünmeyecek, parçalanmayacaktır. Bu mesajımızı buradan Beytüşşebap'tan hem ülkemize milletimize hem de tüm dünyaya iletiyoruz."



