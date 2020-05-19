Koronavirüs nedeni ile CHP'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Anıtkabir ziyareti planlanmadı. Ancak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk mozalesine çiçek bırakması, CHP'de hareketlilik yaşamasına neden oldu. 20 dakika sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen milletvekilleri ile Aslanlı Yol'da yürürken Levent Gök'e sert el işareti yaptığı kameralara yansıdı.