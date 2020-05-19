Karantinaya alınan berberlerden 35'inin testi negatif çıktı!



'MÜŞTERİLERİN ENDİŞE ETMESİNE GEREK YOK'

Kurul kararınca karantinaya alınanlar arasında yer alan Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, karantina nedeniyle müşterilerinin tedirginlik yaşadığını belirterek, "Denetleme ekibindeki doktor Covid-19 testi pozitif çıktı ve benim de aralarında bulunduğum 50 berber şu an 14 günlük karantinaya alındık. İlk sonuçlara göre 35 arkadaşımızın testi negatif çıktı. Kalanların da bugün sonuçları belli olacak. Bu anlamda bir tehlike olmadığını ve müşterilerimizin de rahat olmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta karantinada berberlere yeniden test yapılacak ve koronavirüs durumları tekrar kontrol edilecek. Karantinadan sonra iş yerlerimizi açıp, müşterimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.