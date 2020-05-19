Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri?

Sosyal mesafenin kurulması ve maske takmak corona virüs salgınıyla mücadelede büyük önem taşıyor. Bu nedenle sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi. Peki hangi illerde maske takmak zorunlu? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maske satışına başlandı mı? 2020 maske fiyatları ne kadar? Merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
İZMİR'DE DE MASKE KULLANIMI ZORUNLU HALE GELDİ!
İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylelikle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi. İzmir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla maske kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi. İzmir, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 29'uncu ilimiz olarak kayıtlara geçti.
HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen, önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
MASKE SATIŞI BAŞLADI MI?
Maskeler İstanbul'da ve Ankara'da eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 lira satış ücretiyle raflarda yerini aldı. Uygulamanın önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de başlaması bekleniyor.
MASKE FİYATLARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında salgınla mücadelede normalleşme süreci ile ilgili yol haritası belirlenmişti. Bu kapsamda alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin ücretli olarak market, eczane, medikal mağazalarda ve online platformlarda satılması mümkün hale gelmişti.
Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatın bir parçası haline gelen maskeler; marketlerde tüketiciyle buluşuyor. Bugüne kadar ücretsiz olarak eczanelerden temin edilen maskelere daha kolay ulaşılabilmesi için market, eczane ve medikal mağazalardan da ücretli olarak alınabilecek. Vatandaşların maske alırken mağdur olmaması ve maskeye daha kolay ulaşılabilmesi için ise tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi.
Zincir marketin Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, hijyen ve güveni ön planda tuttuklarını söyleyerek, "Maskeleri kendi kutularında müşterilere sunuyoruz. Bir kutuda 50 adet maske bulunuyor. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 liraya satıyoruz. Önümüzdeki hafta 10'lu paketleri de elimize ulaşacak. Herkesin maskelere ulaşabilmesi açısından bir kişi en fazla 3 paket maske alabiliyor. Müşterilerin maskelere talebi bugün yoğun. Maskelerde herhangi bir stok problemimiz yok. Bu anlamda tedarikçilerimizle sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Dün itibariyle 5 milyon adet maske bağlantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.