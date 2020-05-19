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    • 19.05.2020 12:32
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    Konserveden zehirlenmişlerdi, 170 gün sonra acı haber geldi...

    Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye- çifti, geçen kasım ayında ev yapımı konserveden yedikten sonra zehirlendiler. a alınan çiftten Ramazan Yıldız (55), 170 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Eşi (54) ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, evine gönderildi. () Sağlık Uygulama ve 'nde yapılan çalışmalar sonucunda 'clostridium botulinum' bakterisinin ye neden olmuş olabileceği saptandı. Yaşanılan acı kayıpla ilgili , "İlk defa köyümüzde böyle bir şey oldu. Biz de tedirgin olduk. İnsanların kendi yemeklerinde zehirlenmesi çok normal değil. Bir şey oldu ama ne oldu bilemiyoruz." dedi.

    Konserveden zehirlendiler, 170 gün sonra...

    Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye- çifti, geçen yıl 28 Kasım günü, akşam yemeğinde, konserve kavonozu içindeki ev yapımı turşuyu yedi. Rahatsızlanan çiftten ilk olarak Ramazan Yıldız, bir gün sonra da eşi hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, () Sağlık Uygulama ve 'ne sevk edildi. da tedaviye alınan çiftin evindeki konserveden alınan örneklerde yapılan inceleme sonunda, 'clostridium botulinum' bakterisinin ye neden olmuş olabileceği saptandı.

    OLAYLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADI
    Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderilen 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinler enjekte edilen Yıldız çifti için doktorlar ve sağlık personeli seferber oldu. Bilinçleri kapalı ve solunum cihazına bağlı olan çiftten, Zuhriye Yıldız, 4'üncü ayın sonunda tedaviye cevap verdi. Zuhriye Yıldız daha sonra uygulanan fizik tedavi ile sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Tedavisi devam eden Ramazan Yıldız ise koronavirüs salgını nedeniyle Ereğli ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Ramazan Yıldız, 170 gün süren yaşam mücadelesini 14 Nisan günü kaybetti. Ramazan Yıldız'ın cenazesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece aile bireylerinin kaldığını cenaze namazı sonrası köyünde toprağa verildi.
    Çocuklarıyla birlikte yaşayan Zuhriye Yıldız, yaşadığı olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.


    TEST SONUCUNDA ZEHİRLİ BAKTERİYE RASTLANMADI
    evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden alınan numunelerle yapılan testte ise 'clostridium botulinum' bakterisine rastlanmadı. Ancak çiftin yiyecekte zehirli toksinin bulunduğu kısmı yemiş olabilecekleri, yiyeceğin diğer kısımlarında bu toksin bulunmadığı için raporda çıkmamasının normal olduğu belirtildi.


    'BİR ŞEY OLDU AMA NE OLDU BİLEMİYORUZ'
    , Ramazan Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Durguncu, şöyle dedi:
    "Ramazan Yıldız ve eşi vahim bir olay sonucu zehirlenmeden dolayı tedavi gördüler. Ramazan Yıldız vefat etti. Eşi evinde. Üzücü bir durum. İyi bir ailemiz. Allah rahmet eylesin. Geride kalan eşine acil şifalar diliyorum. İlk defa köyümüzde böyle bir şey oldu. Biz de tedirgin olduk. İnsanların kendi yemeklerinde zehirlenmesi çok normal değil. Bir şey oldu ama ne oldu bilemiyoruz. İyi bir aile ve iyi bir insandı."

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