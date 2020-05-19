Kadir Gecesi hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazına nasıl niyet edilir? 12 rekatlık nafile namazı kılınışı!

Kadir Gecesi hacet namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi 12 rekatlık nafile namazı kılınışı nasıl? Nafile ve hacet namazının nasıl kılınacağı mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Bu mübarek gecede Müslümanlar dualar edip namazlar kılarak tövbe edecek. Sema ve dilek kapılarının açıldığına inanılan Kadir gecesi bu yıl 19 Mayıs tarihine denk geldi. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Peki; Kadir Gecesi nafile namazı ve hacet namazı nasıl kılınır? İşte, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlardan nafile ve hacet namazı kılınışı!

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Kadir gecesinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"