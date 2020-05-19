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    • 19.05.2020 13:51
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    Görevden alınan 'li ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

    Son dakika haberi... Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan, 'li ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Görevden alınan HDP'liler hakkında flaş karar

    Cumhuriyet Başsavcılığında haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'ta adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Işık, Akgül ve Sarsılmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Turhan'ın da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

    Adli kontrol kapsamında Işık, Akgül ve Sarsılmaz'a "konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiri uygulanacağı belirtildi.

    HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Mayıs'ta gözaltına alınmış, görevden alınan belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılmıştı.

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