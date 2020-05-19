İŞKUR üzerinden kamu personel alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden 28 kamu kurumu, kamu personeli ve memur alımı ilanları yayımlandı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte İŞKUR iş ilanları başvuru ekranı detayları takvim.com.tr'de
KAMU PERSONELİ ALIMI YAYIMLAYAN KURUMLAR
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 19.05.2020
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020
Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. 30.05.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 27.05.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Personeli ilanı 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Teknisyeni 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Teknik Destek 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Uzman Uzman Yard. 01.06.2020
Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San. Tic. A.Ş. 31.05.2020
Sivas Gürün Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 02.06.2020
Sivas Şarkışla SYDV 20.05.2020
İzmir izenerji San. Tic. A.Ş. 22.05.2020
İzmir İBB Grandplaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 22.05.2020
Trabzon Arsin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.05.2020
Ordu Ünbel Danış Taah. İnş. San. Tic. A.Ş.. 21.05.2020
İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 22.05.2020
Antalya Kaş Likya İnş. Gıd. Tem. Taş. Mad.Tic. Ltd. Şti. 22.05.2020
Kocaeli Tübitak Marmara Araştırma Merkezi (MAM).05.06.2020
Kütahya Simpaş Turizm Anonim Şirketi.22.05.2020
Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 22.05.2020
Afyonkarahisar Sülün Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020
Eskişehir Alpubel Tic. A.Ş. 21.05.2020
Trabzon Çarşıbaşı Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020
Samsun Yakakent Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020
Çorum İskilip Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020
Erzurum Şenkaya Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Personel Alımı 20.05.2020
İzmir Çeştur İşl. Ltd. Şti. 21.05.2020
Şanlıurfa Akçakale SYDV Pers. Alımı 27.05.2020
Ankara Çankaya İmar Tic. A.Ş. 20.05.2020
Çanakkale Karabiga Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020
Çankırı Ilgaz SYDV Pers. Alımı 22.05.2020
Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020
Kastamonu İl Özel İdaresi Pers. A.Ş. 03.06.2020
KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında 40 kamu kurumu tarafından yayımlanan personel alımı ilanı genel başvuru şartları şöyle:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. En az ilköğretim mezunu olmak,
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.
• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.
• SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.
• Şirket unvanını girmelisiniz.
• Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.
• Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.
• Kuruluş Tarihini girin.
• Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.
• En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabil