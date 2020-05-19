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    • 19.05.2020 14:54
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    Çekmeköyde içilen kafeye baskın yapıldı!

    bağlı ekipler, üzerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldığı adrese düzenlediği baskında, ev sahibi ile birlikte 1’i yabancı uyruklu toplam 10 şahsa 31 bin 800 TL idari para cezası işlemi uyguladı. Gelen başka ihbar üzerine ekipler, ’nde bulunan bir kafeteryanın açık olduğu belirlenen adrese gitti. İş yerinde bulunan 5 kişi, bir masa etrafında içerken yakalandı. İş yeri sahibi ile birlikte toplam 6 şahsa, ’na göre 19 bin 80 TL idari para cezası verildi. Önceden mühürlenen ve yeniden açılan 2 iş yeri, ekipler tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

    Yasağa aldırış etmeden nargile keydi yaptılar!

    Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve bir kafede içen şahıslara ceza kesildi.
    bağlı ekipler, üzerinde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında ev sahibi ile birlikte 1'i yabancı uyruklu toplam 10 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı belirlendi. Şahıslara, 1593 Sayılı nun 282. maddesine göre toplam 31 bin 800 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

    MASA ETRAFINDA NARGİLE İÇERKEN YAKALANDILAR
    Öte yandan, 'nde bulunan bir kafeteryanın açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler söz konusu adrese baskın yaptı. İş yerinde bulunan 5 kişi, bir masa etrafında nargile içerken yakalandı. İş yeri sahibi ile birlikte toplam 6 şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 19 bin 80 TL idari para cezası verildi. Ayrıca iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı. Daha önce mühürlenen ve usulsüz şekilde yeniden açılan 2 iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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