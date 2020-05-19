Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak, mesajında "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur. Selam ve dua ile. #KadirGecesi" ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, mesajında "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur. Selam ve dua ile. #KadirGecesi" ifadelerine yer verdi.
Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. 🌙— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2020
Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur.
Selam ve dua ile. #KadirGecesi pic.twitter.com/CeFfKG6FsP