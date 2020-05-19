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    • 19.05.2020 15:59
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    'tan mesajı

    , vesilesiyle hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım." ifadesine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı
    , hesabı Twitter'dan münasebetiyle bir mesaj paylaştı.

    Bakan Albayrak, mesajında "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur. Selam ve dua ile. #KadirGecesi" ifadelerine yer verdi.


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