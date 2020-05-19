Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. 🌙



Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur.



Selam ve dua ile. #KadirGecesi pic.twitter.com/CeFfKG6FsP