19 Mayıs Milli Piyango sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sonuçlar akşam saatlerinden itibaren Milli Piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 9 Mayıs tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün kurum tarafından noter huzurunda yapıldı. İşte bugün yapılan çekilişin tam listesi

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ

5000000 TL ikramiye kazanan numaralar

088916

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

016604 027492 070701 108586 144817 171825

176213 215752 219782 229746 230064 274269

283052 290258 307963 308281 309076 325537

333298 346273 352755 362981 374814 375838

383623 387004 392491 393505 394067 407406

416067 419026 435660 455699 467578 479654

503008 538555 540287 553172 580242 603526

628510 631134 645794 648957 652929 664239

665310 698616