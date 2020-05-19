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    • 19.05.2020 20:18
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    duyuruldu! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve tam listesi

    için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar, bugün noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından tam liste halinde vatandaşlara duyuruldu. Bu kapsamda bayilerden bilet alanlar hangi numaralara ikramiye isabet ettiğini sorgulatıyor. 19 Mayıs Salı tarihli çekilişler saat 18.00'de 'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından sonuçlar açıklandı. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve tam listesi

    19 Mayıs Milli Piyango sonuçları duyuruldu!

    19 Mayıs Milli Piyango sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sonuçlar akşam saatlerinden itibaren Milli Piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 9 Mayıs tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün kurum tarafından noter huzurunda yapıldı. İşte bugün yapılan çekilişin tam listesi

    19 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ

    5000000 TL ikramiye kazanan numaralar

    088916

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar

    016604 027492 070701 108586 144817 171825
    176213 215752 219782 229746 230064 274269
    283052 290258 307963 308281 309076 325537
    333298 346273 352755 362981 374814 375838
    383623 387004 392491 393505 394067 407406
    416067 419026 435660 455699 467578 479654
    503008 538555 540287 553172 580242 603526
    628510 631134 645794 648957 652929 664239
    665310 698616

    Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

    00715 01911 02291 02564 03833 08373
    10476 11553 13246 14941 15075 15359
    16457 17180 19627 19901 20072 21900
    21954 22191 22573 23219 25809 25921
    26097 26371 26573 26723 28243 28367
    29232 30139 30739 31355 32266 34214
    34288 35079 35174 35924 37493 37567
    38627 41363 42058 42067 44043 44239
    44395 44455 46364 47068 47233 49003
    49966 51348 51710 51800 52128 55443
    55493 56338 58778 59218 59686 60188
    60445 61313 65279 65627 66264 67893
    67953 69874 72631 73694 73906 73949
    74379 74401 74453 75052 75091 76067
    76602 80638 82809 83413 84994 88689
    89427 90419 90942 93473 94178 94411
    94891 96840 97422 97878

    Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

    0351 0609 0637 0774 0848 2160
    2855 3405 3778 3933 4147 4206
    4345 5016 5164 5295 5452 5509
    5901 6065 6245 6532 6751 7338
    7481 9095 9204 9387 9547 9914

    Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

    037 083 127 368 437 440
    464 505 656 844 889 911

    Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

    24 39 48 52 60 69
    78

    Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

    1 8

    5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

    008916 018916 028916 038916 048916 058916
    068916 078916 080916 081916 082916 083916
    084916 085916 086916 087916 088016 088116
    088216 088316 088416 088516 088616 088716
    088816 088906 088910 088911 088912 088913
    088914 088915 088917 088918 088919 088926
    088936 088946 088956 088966 088976 088986
    088996 089916 098916 188916 288916 388916
    488916 588916 688916
    Haberler Güncel 19 Mayıs Milli Piyango sonuçları duyuruldu! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve tam listesi
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