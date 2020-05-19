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    • 19.05.2020 23:25
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    'tan '1 Milyon Yazılımcı' mesajı: Bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız

    , 1 Milyon 'ne başvuran gençlere seslendi. Bakan Albayrak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." dedi.

    Bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız
    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1 Milyon 'ne başvuran gençlere seslendi.

    Bakan Albayrak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." dedi.
    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '1 Milyon Yazılımcı' mesajı: Bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız
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