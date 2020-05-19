Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! 👏🏻



Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz. #1MilyonYazılımcı #19Mayıs1919 https://t.co/6QuE3fdNwl