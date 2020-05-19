Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuran gençlere seslendi.
Bakan Albayrak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." dedi.
Bakan Albayrak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." dedi.
Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! 👏🏻— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2020
Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz. #1MilyonYazılımcı #19Mayıs1919 https://t.co/6QuE3fdNwl