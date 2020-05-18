Dezenfektanların çamurla temas ettiklerinde etkisini yitirdiklerinden dolayı caddelerde kullanılmasını da önermediğini vurgulayan DSÖ, "Bu maddelerin insanlara püskürtülmesi (örneğin koridor ya da çeşitli odalarda) kesinlikle önerilmiyor. Bu fiziki ya da psikolojik açıdan zararlı olabilir ve virüsü taşıyan bir kişinin enfeksiyonu damlacık yoluyla ya da doğrudan temasla yaymasını azaltmaz" ifadelerini kullandı.