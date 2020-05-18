Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da 30 gün boyunca oruç ibadeti yerine getiriliyor. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanı ise sevdikleriyle birlikte kutlanılırken bu yıl corona virüsten dolayı ne yazık ki bir araya gelinmeyecek. Peki Ramazan Bayramı 2020 yılında ne zaman? Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Tüm merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.