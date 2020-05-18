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    • 18.05.2020 13:59
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    Son dakika: 'de yasağa rağmen ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi

    Son dakika haberine göre Sultanbeyli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edildi. Şahıslara, gereğince cezai işlem uygulandı.

    Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında denetim yapan polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi.



    Drone görüntülerine yansıyan kişiler, hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosiklekli ekip, tespit edilen noktada 2 kişinin piknik yaptığını belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ormanlık alanda piknik yapan 2 kişiye, gereğince cezai işlem uygulandı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Sultanbeyli'de yasağa rağmen ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi
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