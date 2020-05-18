65 yaş üstü vatandaşlar soluğu çocuk parkında aldı

İki aydır evde hapis olan büyükler, dün yine sokağa çıktı. Dostlarıyla selamlaşıp yürüyüş yaptı.
Bolu'da bir grup dede ise soluğu çocuk parkında aldı. Tahterevallide oynadı. Fark yarattı.
İKİNCİ BAHAR
Coronavirüs, en çok da büyüklerimizi etkiledi. Risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, salgının başladığı tarihten itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yaklaşık 2 aydır evde kalan ve bunalan yaşlılara yalnızca pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkma izni verildi. Bu haftaki izin, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle 12.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirildi. Şapka ve gözlüklerini takan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklara akın etti.
GENÇLER HAYRAN BIRAKTILAR
Ankara'da vatandaşlar parklara akın etti. Ağaç gölgesinde oturup dinlendi.
Kırklareli'nde 67 yaşındaki Halim Tunç, parkta çocukluğuna geri döndü.
Kırklareli'nde bazı vatandaşlar, spor yaptı. Evde kaldıkları günlerin acısını çıkarttı.
İZİNDE KULAÇ ATTI
İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Bilal Bardakçı, izin gününde deniz sezonunu açtı.
HEMEN ATM'YE KOŞTULAR
Herkes 6 saatlik izni farklı değerlendirdi. ATM'lere koşup emekli maaşını çekti.
İstanbul Beşiktaş'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar, araç yoğunluğunun olmadığı caddelerde yürüyüş yaptı.
KÂRLIOVA!
Yılın altı ayını kar altında geçiren Bingöl'ün Karlıova İlçesi, virüsle mücadelede de çok kârlıydı! 29 bin 174 kişinin yaşadığı ilçede, hiç pozitif vakaya rastlanmadı. Vatandaşlar, tüm kurallara uyduklarını vurguladı.
SUÇ VE CEZA
İstanbul Sultangazi'de Samet Kurt, sokağa çıkma yasağına uymadı. Jandarma ekiplerine yakalandı. Savunması, şaşkınlık yarattı: Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Ceza yedim. Ceza yemem de eşimin yüzünden oldu.
12 BİNLİK SELFİE
Ankara'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Olcay Çakır (19) ile yanındaki Eren Ç. (16) ve Fehmi U. (17), yakalandı. Toplam 11 bin 923 lira para ceza kesilen gençlerin selfie yapması dikkat çekti.
GÖNÜL SALGIN DİNLEMİYOR
Antalya'da Nasuh Özer (65) eski sevgilisine 130 bin lira kaptırdı. Aşka tövbe etse de uslanmadı. 9 ay sonra Kenyalı bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Salgın bitince evleneceklerini açıkladı.
İŞLER DEĞİŞTİ: 120 KİŞİYE TEST YAPILACAK
Mersin'de de Corona paniği vardı. Erdemli İlçesi'nde 14 Mayıs'ta intihar eden mermer ocağı işçisi Ümit K.'nın (43) otopsisinde Corona'ya yakalandığı belirlendi. İlçede alarma geçildi. Çalıştığı yerdeki 120 arkadaşı, dün test için hastaneye gitti. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.
HEP BERABER CORONA!
Türkiye'de 11 Mayıs'ta berber ve kuaförler açıldı. Ancak vaka sayıları arttı. Malatya'da 4 berberde Corona'ya rast-landı. Temas ettiği kişiler incelemeye alındı.
ASYA'DA VAKA ARTIŞI
CORONA dünyayı esir aldı. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 5 yeni vaka daha saptandı. Toplam vaka sayısı 82 bin 947'ye çıktı. Güney Kore de artış vardı. Yetkililer, 13 kişide daha Corona çıktığını vurguladı.
GAZİANTEP'TEN YİNE REKOR
GAZİANTEP'TE vatandaşlar sokağa çıkma yasağına aldırmadı. Dün, kuralı ihlal eden 2 bin 160 kişi ile 3 iş yerine cezai işlem uygulandı. Polis ekipler, kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı.
BAKANLIKTAN MASKE VURGUSU
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1 Haziran- 1 Ekim arasında uygulanacak trafik tedbirleri hakkında hazırlanan genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi. Buna göre toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımı titizlikle takip edileceği belirtildi.
İYİLEŞENLER 110 BİNİ AŞTI
SAĞLIK Bakanlığı, dün bin 368 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 140 olduğunu açıkladı. Toplam iyileşen sayısının da 109 bin 962'ye çıktığını vurguladı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti" dedi.