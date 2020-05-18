65 yaş üstü vatandaşlar soluğu çocuk parkında aldı





HEP BERABER CORONA!

Türkiye'de 11 Mayıs'ta berber ve kuaförler açıldı. Ancak vaka sayıları arttı. Malatya'da 4 berberde Corona'ya rast-landı. Temas ettiği kişiler incelemeye alındı.



ASYA'DA VAKA ARTIŞI

CORONA dünyayı esir aldı. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 5 yeni vaka daha saptandı. Toplam vaka sayısı 82 bin 947'ye çıktı. Güney Kore de artış vardı. Yetkililer, 13 kişide daha Corona çıktığını vurguladı.



GAZİANTEP'TEN YİNE REKOR

GAZİANTEP'TE vatandaşlar sokağa çıkma yasağına aldırmadı. Dün, kuralı ihlal eden 2 bin 160 kişi ile 3 iş yerine cezai işlem uygulandı. Polis ekipler, kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı.



BAKANLIKTAN MASKE VURGUSU

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1 Haziran- 1 Ekim arasında uygulanacak trafik tedbirleri hakkında hazırlanan genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi. Buna göre toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımı titizlikle takip edileceği belirtildi.



İYİLEŞENLER 110 BİNİ AŞTI

SAĞLIK Bakanlığı, dün bin 368 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 140 olduğunu açıkladı. Toplam iyileşen sayısının da 109 bin 962'ye çıktığını vurguladı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti" dedi.





