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    • 18.05.2020 14:43
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    çıktı, 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun iş yeri kapatıldı!

    'in İslahiye ilçesinde, çıkan uyruklu M.S.'nin temasta olduğu 17 kişi karantinaya alındı. Tedavisi devam eden M.S'nin ve temasta olduğu 17 yakınının yaşadıkları 2 ev karantinaya alındı. M.S.'nin oğlunun 'nde işlettiği kıyafet satışı yaptığı iş yeri de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

    Testi pozitif çıkınca iş yerinden oldu!

    'in İslahiye ilçesinde, çıkan uyruklu M.S.'nin temasta olduğu 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun işlettiği iş yeri de kapatıldı.
    Suriye'nin kentinden 7 yıl önce göç ederek İslahiye'ye yerleşen M.S., rahatsızlanarak başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.S.'nin ailesiyle birlikte temasta olduğu 17 yakını, yaşadıkları Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki 2 ev de karantinaya alındı. Karantinaya alınan M.S.'nin oğlunun 'nde işlettiği kıyafet satışı yaptığı iş yeri de İlçe Hıfzıssıha Meclisi kararıyla kapatıldı. Ekipler, kapatılan iş yerinin kepengine de 'Bu bina Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır' yazısı astı.

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    Haberler Güncel Koronavirüs testi pozitif çıktı, 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun iş yeri kapatıldı!
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