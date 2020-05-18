Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu M.S.'nin temasta olduğu 17 kişi karantinaya alındı, oğlunun işlettiği iş yeri de kapatıldı.

Suriye'nin İdlib kentinden 7 yıl önce göç ederek İslahiye'ye yerleşen M.S., rahatsızlanarak başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.S.'nin ailesiyle birlikte temasta olduğu 17 yakını, yaşadıkları Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki 2 ev de karantinaya alındı. Karantinaya alınan M.S.'nin oğlunun Pınarbaşı Mahallesi'nde işlettiği kıyafet satışı yaptığı iş yeri de İlçe Hıfzıssıha Meclisi kararıyla kapatıldı. Ekipler, kapatılan iş yerinin kepengine de 'Bu bina Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır' yazısı astı.