Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 15.30'da başladı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Çam bizi Sakura Japonya'uı temsil etmesini istedik." dedi. Peki, sakura nedir, ne demek? Japonca'da "sakura" kelimesi ne anlama geliyor?

SAKURA NEDİR, NE DEMEK? JAPONCA'DA "SAKURA" KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Sakura (Latince: Prunus serrulata; Japonca: 桜 veya 櫻; さくら; Türkçe: Kiraz çiçeği), Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.