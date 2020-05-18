İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte siteler üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı.

BANKA BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini talep etmez. Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan "kredi kartı aidat iadesi" bildirimi dolandırıcıların yeni yöntemidir. Vatandaşlarımızın banka bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.