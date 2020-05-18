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    • 18.05.2020 12:29
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    Ormanda piknik yaparken drone ile yakalandılar!

    Koronavirüsle mücadele devam ederken 4 günlük 15 ilimizde uygulanmaya devam ediyor. Yasak sürecinde, dün akşam 17.00 sıralarında 'de piknip yapan 2 kişi, Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile tespit edildi. Görüntüye yansıyan kişilere, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten gereğince cezai işlem uygulandı.

    Yasak dinlemeden piknik yaptılar! Drone ile tespit edildiler!

    'de 4 günlük nı ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi.
    Sultanbeyli Müdürlüğü ekipleri drone ile Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında denetim yapan polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi.

    YASAĞI HİÇE SAYDILAR

    Drone görüntülerine yansıyan kişiler, hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosiklekli ekip, tespit edilen noktada 2 kişinin piknik yaptığını belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ormanlık alanda piknik yapan 2 kişiye, gereğince cezai işlem uygulandı.

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