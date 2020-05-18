Fang Fang, "Şimdi geçmişi düşündüğümde, virüsün bulaşıcı olduğunu ilk olarak bana en büyük kardeşim söyledi. Kendisi Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretmen. Bana, 'Vuhan'da Bilinmeyen Kökenli Virüs Şüphesi' başlıklı bir makale yolladı" dedi. Makaleyi okumadan önce yetkililerin virüse ilişkin, "İnsanlar arasında bulaşıcı değil. Kontrol edilebilir ve önlenebilir" dediğini belirten Fang, "Bunu duyduğumuzda rahat bir nefes almıştık. Ancak bize yalan söylediler" ifadelerini kullandı.