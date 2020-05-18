İSTANBUL YASAĞI TEMMUZDA KALKACAK

Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hâlen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul'da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul'daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.