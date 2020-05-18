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    • 18.05.2020 08:58
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    ’in Derik ilçesinde bir çocuk 155'i arayıp bisiklet istedi

    ’in Derik ilçesinde '' hattını arayan (9), bisiklet isteğinde bulundu. tarafından temin edilen bisikleti polislerden alan Ramazan Dağ, büyük mutluluk yaşadı.

    155'i arayıp bisiklet istedi

    Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dışarı çıkamayan , ' Hattı'nı arayarak maddi durumları olmadığını söyleyip, bisiklet istedi. ile irtibata geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bisikleti, Dağ'ın evine götürdü.



    Bisikleti karşısında görünce mutluluğu yüzüne yansıyan Dağ, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Dağ, daha sonra bisiklete binerek, evlerinin önünde tur attı.

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